Волна прохлады с грозами и дождями накроет Карелию

Четверг станет последним днем жаркой погоды в Карелии. В пятницу наш регион окажется под воздействием холодного фронта североатлантического циклона.

Как прогнозирует паблик «Погода Петрозаводска и Карелии», пойдут дожди, местами с грозами, станет прохладнее.

С 7 июня днем в Карелии температура будет в пределах +15+20, на юге местами до +22, на севере местами +13+16. Временами будут идти кратковременные дожди. // фото