До 28 градусов тепла обещают синоптики сегодня в Карелии

Сегодня, 6 июня, в Петрозаводске ожидается переменная облачность. Небольшой дождь. Ветер переменный слабый. Температура воздуха +22,+24°С. Атмосферное давление будет мало меняться, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Местами кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный слабый. Температура воздуха +20, +25°С, местами до +28°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше до +24, переменная облачность, вечером дождь.

В Сегеже до +24, ясно.

В Сортавале до +25, ясно.

Геомагнитная обстановка в норме. // Фото «Петрозаводск говорит»