24 сентября 2022, 15:35
Общество

Военком разъяснил, люди какого возраста подлежат частичной мобилизации

Не все, кого вызывают по повестке, поедут на территорию спецоперации

От жителей Карелии поступает много вопросов по поводу возраста резервистов, которые подлежат призыву по мобилизации. А них ответил в рамках проекта «Объясняет ЦУР» военный комиссар республики Карелия Андрей Артемьев.

«Для боевых частей нам, конечно, нужны люди первого разряда, молодого возраста - до 35 лет, а также участники боевых действий, возраст которых, естественно, увеличится», - сказал Андрей Артемьев.

Такой критерий подразумевает в первую очередь возрастные ограничения: для рядовых и сержантского состава – до 35 лет, младшие офицеры – до 50 лет, старшие офицеры – до 55 лет.

Военком Карелии отметил, что есть и другие воинские части, где могут проходить службу люди более старшего возраста, поэтому призываться будут и граждане II и III разряда до 50 лет, которые пойдут во вспомогательные подразделения обеспечения.

Также важно, что подлежат призыву на военную службу по мобилизации граждане Российской Федерации, которые имеют военно-учетную специальность. Отметим, что не все, кого вызывают по повестке, поедут на территорию спецоперации. Приоритет отдается тем, кто имеет боевой опыт, приобретенный в ходе участия в боевых действиях. Фото: скрин видео «Сампо ТВ»

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Андрей Артемьев
мобилизация
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спецоперация
новости Карелии