Отключения электричества пройдут в Петрозаводске и районах Карелии

На следующей неделе «Прионежская сетевая компания» продолжит работы по подготовке объектов энергетики Карелии к зиме. Об этом сообщает официальный Интернет-портал республики.

В связи с проведением работ ожидаются отключения электричества в Петрозаводске, а также в Сегежском, Кемском, Питкярантском, Олонецком, Муезерском, Прионежском и Пряжинском районах. Полный график можно посмотреть по ссылке.

Энергетики просят потребителей с пониманием отнестись ко временным неудобствам. Фото: unsplash.com