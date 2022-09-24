В Гидрометцентре рассказали о погоде в Карелии в конце сентября

В последнюю неделю сентября в Карелии ожидаются практически ежедневные дожди. Об этом сообщает Гидрометцентр РК.

На этот раз осадки в республику принесут активные циклоны с юга России. В ближайшие дни погоду в республике будет формировать Каспийский циклон.

«В субботу вечером, начиная с юго-восточных районов республики, начнутся дожди небольшой и умеренной интенсивности. Наиболее значительные осадки ожидаются в ночь на воскресенье (26.09). И если днем в субботу температура воздуха составит +8,+13°С, то в воскресенье не превысит +6,+10°С, ночи за счет облачности станут теплее, и температурный фон вернется в рамки климатической нормы», - отмечается в сообщении синоптиков.

Никаких намеков на бабье лето в республике пока нет, отметили в Гидрометцентре. Фото Гидрометцентра РК