Воду отключат в двух десятках домов в Петрозаводске

Сегодня некоторые жители Перевалки останутся без водоснабжения

Фото "Петрозаводск говорит"

Сегодня в 9 часов утра ряд жителей Петрозаводска останется без холодной воды. Об этом сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба.

По данным ЕДДС, водоснабжение пропадет в домах по адресам: ул. Сыктывкарская, д. 1, 4, 4А, 6, ул. Чкалова, д, 56 (МБДОУ «Детский сад № 120 «Носики-курносики»). Там воды не будет ориентировочно до 17 часов. Также пострадают жители домов по адресам: ул. Островского, д. 50, 52, 65, 67, ул. Черняховского, д. 9, 11, 15, 16, 23, 25, 26, 28, 30, ул. Гражданская, д. 48. Здесь работы на сетях будут продолжаться до 20 часов.

Ранее сообщалось о том, что заросли борщевика обнаружены в Петрозаводске.