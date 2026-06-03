Россию атаковали 272 дрона минувшей ночью, погибли люди

Средства ПВО сбили беспилотники в 11 регионах

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В ночь на 4 июня средства ПВО уничтожили над Россией 272 беспилотника. Об этом говорится в утренней сводке Минобороны страны.

Дроны были сбиты над территорией Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Нижегородской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тамбовской областей, Крыма и над акваториями Азовского и Черного морей.

В результате атаки на Симферополь погибли три человека. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Еще семь человек пострадали.

Ранее сообщалось о том, что житель Карелии Алексей Лебедев погиб на СВО.