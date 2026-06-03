Житель Карелии Алексей Лебедев погиб на СВО

В поселке Куркиеки простятся с погибшим земляком

Фото администрации Лахденпохского округа

В ходе проведения специальной военной операции погиб житель Карелии Алексей Лебедев. Об этом сообщает паблик администрации Лахденпохского округа.

Военнослужащему было 46 лет. Он родился в Ленинграде, в детстве переехал в поселок Куркиеки. Алексей Лебедев был женат, у него двое детей, которым 17 и 19 лет. Боец СВО погиб 26 февраля в Запорожской области.

Церемония прощания с военнослужащим пройдет в пятницу, 5 июня, в поселке Куркиеки.

Ранее сообщалось о том, что Карелия войдет в кластер беспилотных систем.