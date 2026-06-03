Строительная фирма Петрозаводска жестко поступила с подопечными

В рубрике «Хроника телерепортеров» мы пересматриваем видеоархивы и вспоминаем о том, каким было 4 июня в 2006 году

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В Петрозаводске ровно 20 лет назад лишили жилья несколько семей, в том числе несколько несовершеннолетних детей. Эти горожане подлежали выселению из общежития на Калинина, 55 – по решению городского суда. Само здание общежития принадлежало организации «Петрозаводскстрой». Прописанные в нем жильцы с таким решением согласиться не могли и решили искать справедливости всеми возможными способами – даже написать Президенту России. Это письмо подписали более 60 человек. Речь в нем шла об отношении к людям государства, на благо которого они трудились по 20, а то и 30 лет.

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Любовь Николаевна Хабибрахманова прожила в этом общежитии более десяти лет. Суд ее выселил вместе с несовершеннолетним ребенком: «Мое предприятие «Электросеть», где я раньше работала, меня сюда вселило по договору. Я уволилась в 2004 году. Меня на основании этого отсюда выселяют. Как собственники, они имеют право меня выгнать. С несовершеннолетним ребенком. И мне некуда идти». За плечами у Любови Николаевны 30 лет стажа, а в паспорте – местная прописка. Но она стала бомжем – по ее словам.

Многих по суду выселяли за долги. Платить 4 тысячи рублей за 18 кв.метров – немыслимая цена по тем меркам. Анна Алексеевна Марина надеялась выплатить накопленный долг, но считала, что с жильцов хозяева общежития дерут втридорога. А услуг не предоставляют: «Да ничего не делается. Сантехника оставляет желать лучшего. Все течет. Нереальная стоимость. Я бюджетник, и платить такую сумму без субсидий просто невозможно». Подобные проблемы были у всех. Когда приходил представитель фирмы-владельца, измученные женщины готовы были его разорвать. В скандале участвовать заместитель директора ЗАО «Петрозаводскстрой» Александр Никанорович Комаров не стал, но на вопросы журналистов ответил: «Отопление – бесперебойное. Газ, вода, электроэнергия – бесперебойное. Содержим – уборщиц, электрика, сантехника. Заменены стояки, трубы все полностью. Но естественно, на все средств не хватает. Вот если бы они платили…»

Как бы то ни было, если зайти на общую кухню, не было похоже, что там был ремонт. Краны текли, лампочек не хватало, потолки и полы разваливались. Сергей Александрович Бугаев жил там 16 лет. Инструменты в руках держать умел, и это умение там было на вес золота: «Свет почти все время я делаю. Раковина засорилась – я прочищаю. С туалетами проблемы. А к ним обратишься – сантехник занят, электрику некогда. Приходится все самому делать».

Получался замкнутый круг. Одни не платили, потому что не за что. Другие не предоставляли услуг, потому что не получали за них денег. Принятые государством законы поставили в такие условия и тех, и других.

«Грубо говоря, это 160 акционеров, зарабатывают деньги. А их проживающих на Калинина около 300 и столько же на Володарского – мы содержим, они не платят. Нам за них эти деньги государство дает? Не дает»,

- сказал Комаров. Жильцы собрали подписи под обращением в прокуратуру, и лично Владимиру Путину. Их возмущало, что они платят и за то, чего нет – за дератизацию, хотя мыши бегают, за телефон, которым не дают пользоваться, за душ, в который пускали через день по вечерам, за постоянно сломанный лифт. Анна Марина, которую с дочкой выселили по решению Городского суда, надеялась найти управу в Верховном суде.

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В интернете в конце мая 2006 года распространилась неожиданная информация. Некий финский юрист опубликовал в газете призыв к соотечественникам о том, чтобы они выступили с обращением к руководству России, и начался процесс реституции. На это выступление тут же поступили комментарии первых лиц Карелии. В частности, председатель Законодательного собрания РК Николай Левин назвал выпад финских реваншистов бесперспективным: «Вторая мировая война. Вот определенный рубеж. Все государства подписали соглашение. Определили границы. Чтобы не было больше вот этих войн. Все войны начинались в мире из-за чего? В принципе, из-за земли. Вот тогда поставили точку. И мне кажется, эту точку нужно закрепить. На всю оставшуюся жизнь. Второе, что я бы хотел отметить, что на уровне лидеров наших государств – это Россия и Финляндия – таких разговоров вообще не ведется. Президент Финляндии Тарья Халонен вообще не предусматривает в своей политической жизни – заявлять о существовании такого вопроса. Я думаю, что в условиях доброты, дружбы, приграничного сотрудничества, никакой юрист или иной гражданин, конечно, не сможет испортить наших отношений».

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В Петрозаводске появился первый в Карелии «Ротари-клуб». Вообще, они существуют по всему миру и объединяют известных и влиятельных людей, которые тратили время и деньги на благотворительность.

Первый «Ротари-клуб» создали в Америке за сто лет до того, как он открылся в Карелии – Чикаго, 1905 год. И к своему столетию таких клубов было 28 тысяч по всему миру. Девиз клуба – сделай добро тем, кто плохо живет. Пресс-конференцию созвала Наталья Мищенко, которая стала президентом местного клуба. Так как все это происходило накануне выборов в местные советы, то вообще-то было похоже на саморекламу для избирателей. «Ротари клубы» по всему миру включали около двух миллионов человек. В Карелии членов было 25. Как они утверждали, они готовы к реальным делам: «Лечение зубов малообеспеченным детям. И вообще – представителям малообеспеченных семей будем лечить зубы бесплатно», - обещала Наталья Мищенко. Поддержать идею из США тогда к нам приехал Чарльз Хеберли, который к тому моменту 19 лет руководил клубом в Америке: «За последний год на деньги нашего клуба мы построили больницу в Латвии, несколько детских площадок в других странах. Ежегодно на благотворительность мы тратим около ста тысяч долларов».

Стандартный членский взнос тех, кто состоял в «Ротари-клубе» 150 долларов в год. Плюс привлекали спонсоров. То, что эти меценаты тратят свои деньги на благотворительность с удовольствием, говорит то, как заразительно господин Хеберли смеется.

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Таким было 4 июня ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2006 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности