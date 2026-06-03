Заросли борщевика колосятся в Петрозаводске

Ядовитый сорняк захватывает новые территории

иллюстративное фото «Петрозаводск говорит»

Агрессивный сорняк постепенно захватывает карельскую столицу. В прошлом году «джунгли» опасного растения встречали в разных районах Петрозаводска. В этом году борщевик продолжает осваивать территории. Судя по размеру листьев – растет уже не первый день.

Известно, что растение способно вызывать сильные и долго не заживающие ожоги на коже при воздействии солнца, также оно является опасным инвазивным видом. Наши читатели сообщили, что сорняк обильно растет вдоль обочины между Кукковкой и Древлянкой.

«От моста над Лососинкой на Лесном проспекте и до «Ленты» вся обочина в борщевике. А под мостом уже такие приличные кусты. Что с этим делать?»

- написали в редакцию читатели.

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В интернете полно советов по избавлению этого паразита среди растений, способного выживать в лютый мороз и стремительно разрастаться.

Одна из рекомендаций – регулярно скашивать растение. Зеленые части нужно собрать и уничтожить. Работать надо в перчатках, чтобы ядовитый сок не попал на кожу. Если борщевик зацвел – нужно обрезать зонтики, также облачившись в защитную экипировку. Можно попробовать лопатой срубить точку роста растения, она расположена в земле на глубине 5-7 сантиметров. Еще один способ – обработать растение гербицидами. Понадобится около двух-трех обработок химикатами.