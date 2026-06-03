Теплую погоду пообещали в четверг в Карелии

Местами в республике ожидается дождь

фото «Петрозаводск говорит»

Сегодня в Петрозаводске ожидается переменная облачность. Зонт горожанам не понадобится, утверждают синоптики. Ветер восточный, юго-восточный слабый. Температура воздуха вполне комфортная +16, +18 градусов.

В Карелии тоже переменная облачность, но утром и днем местами ожидается небольшой дождь. Ветер восточный, юго-восточный слабый. Температура воздуха +18, +23, местами у водоемов +13, +18.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале, Кондопоге, Медвежьегорске днем +18;

В Олонце днем +23;

В Пудоже днем +20;

В Сегеже днем +17;

В Сортавале днем +19;

В Суоярви днем +21.