В Карелии растет напряженность на рынке труда

В Лоухском районе на десять вакансий претендует двенадцать человек

Фото: Антонина Кябелева

Доля убыточных предприятий впервые за многие годы в Карелии составила 54,8%. Данную информацию опубликовал Карелиястат в сборнике о социально-экономическом положении городов и районов Карелии за январь-март 2026 года.

Для сравнения, в 2025 году доля убыточных предприятий в Карелии составила 49,2%. Тогда это был самый высокий показатель по Северо-Западному федеральному округу.

Сложная финансовая ситуация, которую испытывают многие предприятия республики, отразилась и на рынке труда. На 1 апреля 2026 года в среднем по Карелии на 10 заявленных вакансий претендовало 5 человек. Для сравнения, на 1 января 2026 года на 10 вакансий приходилось 4 соискателя, в 2024 году — 3 человека.

Самая высокая конкуренция среди ищущих работу наблюдается в Лоухском районе, где на 10 вакансий претендует 12 человек. В Лахденпохском районе на 10 вакансий приходится 11 соискателей, в Медвежьегорском — 10 граждан. В Петрозаводске на 10 свободных мест приходится 8 граждан, не имеющих работу и желающих ее найти. Подробности здесь.