15 сентября 2020, 16:26
Соцсети

Водолазов и дайверов просят подключиться к поискам пропавшего мужчины

Добровольцы отправятся на поиски 56-летнего мужчины утром 16 сентября

В Пудожском районе ищут волонтеров для поисков пропавшего 56-летнего Валерия Валентиновича Иваниченко.

К поискам просят подключиться водолазов, дайверов и людей с моторными лодками. Информация об этом появилась на официальной странице Пудожского района.

Сбор поисковой группы для обследования береговой линии запланирован на десять часов утра 16 сентября в деревне Песчаное.

Координаты организаторов поиска можно посмотреть здесь.  

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Метки: 
волонтеры
дайверы
водолазы
новости Карелии
пудожский район
Валерий Иванченко
Песчаное
Соцсеть