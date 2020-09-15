Водолазов и дайверов просят подключиться к поискам пропавшего мужчины

В Пудожском районе ищут волонтеров для поисков пропавшего 56-летнего Валерия Валентиновича Иваниченко.

К поискам просят подключиться водолазов, дайверов и людей с моторными лодками. Информация об этом появилась на официальной странице Пудожского района.

Сбор поисковой группы для обследования береговой линии запланирован на десять часов утра 16 сентября в деревне Песчаное.

Координаты организаторов поиска можно посмотреть здесь.