Водителям устроят проверки на дорогах в первый понедельник зимы

Массовые проверки на дорогах Петрозаводска пройдут в начале рабочей недели. Рейд Госавтоинспекции «Контроль трезвости» состоится 4 и 5 декабря.

Вождение в нетрезвом виде в разы повышает риск ДТП. В дорожной полиции сообщили, что с начала года в столице Карелии произошло двенадцать аварий с участием нетрезвых водителей, 4 человека погибли, 16 - получили травмы. // фото пресс-службы Госавтоинспекции