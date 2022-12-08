Водителям напомнили о штрафах за нечитаемые номера

В Госавтоинспекции Петрозаводска напомнили водителям о том, что в зимнее время необходимо следить за чистотой государственных регистрационных знаков.

В ГИБДД отметили, что номера считаются нечитаемыми, если «с расстояния 20 метров не обеспечивается прочтение в темное время суток хотя бы одной из букв или цифр заднего государственного регистрационного знака, а в светлое время суток хотя бы одной из букв или цифр переднего или заднего государственного регистрационного знака».

За управление автомобилем с нечитаемыми номерами полагается предупреждение или штраф в размере 500 рублей. // Фото ГИБДД Петрозаводска