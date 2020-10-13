Водителя почты будут судить за смертельное ДТП в Сегежском районе

Уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, которое привело к гибели человека, рассмотрит суд в Сегежском районе. Обвиняемым по делу проходит 41-летний местный житель - водитель сегежского почтамта, сообщили в прокуратуре.

Напомним, трагическая авария произошла 4 июня в 15:40 в Сегежском районе на региональной дороге «Надвоицы - Вожмозеро». В столкновении служебного автомобиля УАЗ и Toyota Hilux погибла 45-летняя работница почтамта. Женщина находилась на переднем пассажирском сидении УАЗа.

По версии следователей, водитель сегежского почтамта, двигаясь по закругленному участку дороги «со скоростью, не обеспечивающей постоянного контроля за движением транспортного средства, допустил занос автомобиля, в результате чего выехал на встречную полосу движения», где столкнулся с иномаркой.

Уголовное дело направлено на рассмотрение в городской суд Сегежи. (использованы фото dtpptz.ru)