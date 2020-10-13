В Кемском районе вынесен приговор мужчине, убившему женщину кирпичом

В ходе судебного следствия установлено, что в июне 2020 года в г. Кемь трое ранее не знакомых мужчин распивали спиртное в гараже, принадлежащем одному из них, вследствие чего находились в состоянии сильного алкогольного опьянения, сообщает прокуратура Карелии.

После распития спиртного двое мужчин покинули гараж и направились домой вместе, поскольку им было по пути. По дороге к ним присоединилась ранее не знакомая женщина, которая возвращалась домой из гостей.

В какой-то момент подсудимый поскользнулся и упал по собственной неосторожности. Посчитав, что шедший рядом знакомый толкнул его, он поднял с земли кирпич и ударил им потерпевшего по голове. Женщине, пытавшейся заступиться за избиваемого, он также нанес несколько ударов кирпичом по голове.

В результате, собутыльнику был причинен легкий вред здоровью, а женщина скончалась в больнице вследствие наступившего отека головного мозга.

В ходе судебного следствия подсудимый не признал вину, однако собранных по делу доказательств оказалось достаточно для установления его причастности к совершенным преступлениям.

Прокуратура Кемского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 57-летнего местного жителя.

По результатам рассмотрения уголовного дела Кемским городским судом вынесен обвинительный приговор, по совокупности преступлений мужчине назначено наказание в виде 10 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор суда в законную силу не вступил.

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