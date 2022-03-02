Водителя-нарушителя выявили в ходе рейда в Петрозаводске

Сегодня утром сотрудники ГИБДД провели рейд на подъезде к детскому саду №70. Об этом сообщает пресс-служба городской Госавтоинспекции.

Стражи порядка проверяли, как водители соблюдают правила перевозки детей. Было выявлено одно нарушение - шестилетнего ребенка перевозили на заднем сидении без детского удерживающего устройства, он был пристегнут ремнем безопасности.

В отношении автомобилиста составлен протокол об административном правонарушении. Водителю придется оплатить штраф в размере 3000 рублей. Фото источника