02 марта 2022, 18:53
Водителя-нарушителя выявили в ходе рейда в Петрозаводске
Инспекторы проверили, как автомобилисты карельской столицы перевозят детей
Сегодня утром сотрудники ГИБДД провели рейд на подъезде к детскому саду №70. Об этом сообщает пресс-служба городской Госавтоинспекции.
Стражи порядка проверяли, как водители соблюдают правила перевозки детей. Было выявлено одно нарушение - шестилетнего ребенка перевозили на заднем сидении без детского удерживающего устройства, он был пристегнут ремнем безопасности.
В отношении автомобилиста составлен протокол об административном правонарушении. Водителю придется оплатить штраф в размере 3000 рублей. Фото источника