Водителя будут судить за смертельное ДТП в Карелии

В Сегежский городской суд передано уголовное дело в отношении местного жителя. Мужчина обвиняется в нарушении правил дорожного движения, что повлекло за собой смерть человека, сообщает республиканская прокуратура.

По данным следствия, в декабре 2019 года обвиняемый ехал на грузовике по трассе «Кола». Мужчина знал, что на задней оси прицепа автомобиля установлены шины с разным рисунком протектора. Он допустил занос прицепа на встречку, и тот столкнулся с легковым автомобилем.

От полученных травм водитель встречного автомобиля скончался на месте происшествия.

Дело будет рассмотрено в суде в ближайшее время.