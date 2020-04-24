Петрозаводчанка взяла кредит и отдала деньги мошенникам

49-летняя жительница Петрозаводска была вынуждена обратиться в полицию. Женщина рассказала,что стала жертвой мошенников, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Горожанке позвонили, якобы, из банка. Звонивший сообщил, что деньги, которые женщина получила по ранее офрмленному кредиту, можно потерять. Ей порекомендовали пойти к банкомату и снять наличные.

Потерпевшая послушно следовала командам лже-банкира и перевела на незнакомый счет 215 тысяч рублей. Лишь после этого она опомнилась и поняла, что ее обманули.

Полиция напоминает - настоящие сотрудники банка никогда не общаются с клиентами подобным образом. Жителей республики просят проявлять бдительность - мошенники в последнее время заметно активизировались.