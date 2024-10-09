Водителей в Карелии попросили срочно поставить зимнюю резину

По информации синоптиков, погода во всей Карелии ухудшится, ожидается понижение температуры и осадки в виде дождя и мокрого снега. Одним из ключевых факторов безопасности на дорогах является своевременная замена шин на зимние, отметили в Госавтоинспекции республики.

Сделать это необходимо до наступления снежных осадков и отрицательных температур.

- Летняя резина становится небезопасной в условиях нестабильной погоды, поэтому рекомендуется устанавливать зимние шины, когда среднесуточная температура достигает отметки +7 градусов,

- рассказали в ведомстве.

Водителей призвали учитывать погодные условия при управлении автомобилем: соблюдать безопасную скорость, увеличивать дистанцию до других транспортных средств, избегать резких торможений и опасных маневров. // фото: Госавтоинспекция Карелии