Водителей в Карелии попросили срочно поставить зимнюю резину
По информации синоптиков, погода во всей Карелии ухудшится, ожидается понижение температуры и осадки в виде дождя и мокрого снега. Одним из ключевых факторов безопасности на дорогах является своевременная замена шин на зимние, отметили в Госавтоинспекции республики.
Сделать это необходимо до наступления снежных осадков и отрицательных температур.
- Летняя резина становится небезопасной в условиях нестабильной погоды, поэтому рекомендуется устанавливать зимние шины, когда среднесуточная температура достигает отметки +7 градусов,
- рассказали в ведомстве.
Водителей призвали учитывать погодные условия при управлении автомобилем: соблюдать безопасную скорость, увеличивать дистанцию до других транспортных средств, избегать резких торможений и опасных маневров. // фото: Госавтоинспекция Карелии