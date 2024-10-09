Жительнице Карелии незаконно отказали в пособии на ребенка

Жительнице Карелии отказали в ежемесячном пособии в связи с рождением и воспитанием ребенка. Женщина обратилась в прокуратуру Кондопожского района.

Ведомство установило, что при расчете среднедушевого дохода семьи отделение фонда пенсионного и социального страхования по РК учло доходы супруга и уплаченные им алименты на содержание общих детей. В ведомстве заключили, что такой подход свидетельствует о двойном учете доходов и противоречит законодательству.

Последовал иск в суд с требованием признать решение в отказе в пособии в связи с рождением и воспитанием ребенка незаконным. Суд поддержал позицию ведомства. Женщине должны назначить выплату. // фото unsplash/ Omar Lopez