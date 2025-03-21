Водителей предупредили об ограничении движения из-за моста

Ладожский мост на трассе «Кола» разведут 27 марта в три часа дня. Транспортные потоки будут остановлены. Ограничения для водителей продлятся 45 минут.

Специалисты осмотрят конструкции разводного пролета моста, выполнят диагностику, предупредили в Упрдор «Северо-Запад».

Водителей попросили учитывать информацию о разведении моста при планировании поездок.