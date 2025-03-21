21 марта 2025, 11:57
Водителей предупредили об ограничении движения из-за моста
На трассе «Кола» движение остановится на 45 минут
фото: freepik.com
Ладожский мост на трассе «Кола» разведут 27 марта в три часа дня. Транспортные потоки будут остановлены. Ограничения для водителей продлятся 45 минут.
Специалисты осмотрят конструкции разводного пролета моста, выполнят диагностику, предупредили в Упрдор «Северо-Запад».
Водителей попросили учитывать информацию о разведении моста при планировании поездок.