Водителей предупредили о «незаметном» провале на оживленной магистрали

На Чапаева в Петрозаводске образовался провал. В дождливую погоду, там появляется лужа, но в сухую погоду опасное место можно не заметить. Водителей о дефекте предупреждают в сообществе «ДТП Петрозаводска и Карелии».

«Проваливается понемногу городишко. На Чапаева, на спуске перед Фурманова, между остатками «лежачего» и перекрестком в правой полосе хорошо так просел асфальт», - подробно рассказывают в паблике.

По мнению автора, «может долбануть, если неудачно заехать». В ЕДДС информацию передали, но горожанам стоит быть внимательными. © «Петрозаводск говорит»