02 июля 2025, 08:52
Водителей предупредили о «незаметном» провале на оживленной магистрали
«Проваливается понемногу городишко», считают пользователи соцсети
фото freepik
На Чапаева в Петрозаводске образовался провал. В дождливую погоду, там появляется лужа, но в сухую погоду опасное место можно не заметить. Водителей о дефекте предупреждают в сообществе «ДТП Петрозаводска и Карелии».
«Проваливается понемногу городишко. На Чапаева, на спуске перед Фурманова, между остатками «лежачего» и перекрестком в правой полосе хорошо так просел асфальт», - подробно рассказывают в паблике.
По мнению автора, «может долбануть, если неудачно заехать». В ЕДДС информацию передали, но горожанам стоит быть внимательными. © «Петрозаводск говорит»