Водителей попросили не садиться за руль при наличии симптомов ОРВИ

Водителям не стоит садиться за руль при наличии симптомов ОРВИ. Об этом рассказал кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин, его слова приводит «Вечерняя Москва».

Специалист отметил, что речь идет об ОРВИ, которая связана с обострением: температурой, интоксикацией, головными болями или потливостью. Так, признаки воспаления могут приводить к нарушению внимания, тактильной чувствительности или проблемам с управлением автомобилем, объяснил медик. Он также подчеркнул, что, если говорить о катаральных явлениях, например, воспалении горла или тонзиллите, то тут ничего страшного нет.

Помимо этого, Кондрахин добавил, что нельзя садиться за рулем во время опасных для жизни состояний, таких как ишемическая болезнь сердца в стадии обострения, гипертонический криз или предынсультное состояние. Фото pixabay.com/qimono