Три человека умерли после употребления алкоголя в Оренбургской области

В Оренбургской области три человека умерли после употребления суррогатного алкоголя. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета.

По версии следствия, проживавшие вместе люди приобрели и употребили суррогат. 19 марта скончалась одна из них, женщина возрастом 63 года. Остальные попали в реанимацию. Два человека, которым было 67 и 35 лет, погибли на следующий день. Четвертая пострадавшая, 32-летняя женщина, остается в больнице.

Возбуждено уголовное дело по статье о сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшей по неосторожности смерть двух или более лиц. 47-летнему индивидуальному предпринимателю, у которого пострадавшие купили суррогатный алкоголь, грозит до десяти лет лишения свободы. Фото pixabay.com/Migawka