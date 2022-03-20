Врач назвал перепады настроения симптомом опасного заболевания

Перепады настроения могут быть симптомом гипертиреоза - заболевания, связанного с выработкой избыточного количества гормонов щитовидной железы. Об этом рассказала эндокринолог Мария Свиридова, ее слова приводит издание «Говорит Москва».

Врач отметила, что для гипертиреоза типично, «если человек в любом возрасте вдруг начинает терять в весе, ощущает, что ему все время жарко, потеет, хотя раньше не был потливым; сердце стучит так, что, пациенты говорят, выпрыгивает из груди; начинают трястись руки, и, самое главное, меняется поведение». «Люди начинают возмущаться, начинают плакать бесконечно, ссориться с родственниками», - объяснила она.

По словам Свиридовой, в большинстве случаев гипертиреоз вызван диффузно-токсическим зобом, аутоиммунным заболеванием, которое требует немедленного лечения. Фото pixabay.com/422694