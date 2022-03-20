Тело младенца нашли у мусорных баков в Москве

В Москве у мусорных баков найдено тело младенца. Об этом сообщает РЕН-ТВ со ссылкой на Telegram столичной прокуратуры.

Страшная находка была сделана сегодня утром у жилых домов на улице Красная Пресня. По данным надзорного органа, погибшему мальчику на вид полтора месяца.

«Прокуратура Москвы контролирует установление обстоятельств и принятие процессуальных решений по факту обнаружения тела ребенка в центре столицы», - сообщили в ведомстве. Фото: Telegram / прокуратура Москвы