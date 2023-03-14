Водитель в Кондопоге подверг опасности четырехлетнего малыша

Нарушителя ПДД остановили в Кондопоге и составили административный протокол. В салоне нашли четырехлетнего малыша, но не обнаружили детского удерживающего устройства, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

Перевозить маленьких детей без таких устройств строго запрещено и опасно. Поэтому водителю предстоит заплатить штраф в сумме трех тысяч рублей.

С начала текущего года на дорогах республики инспекторы ДПС пресекли почти 250 нарушений правил перевозки детей. // фото: ГИБДД Карелии