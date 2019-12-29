29 декабря 2019, 12:38
Происшествия

Водитель сбил женщину и скрылся с места ДТП

ГИБДД разыскивает водителя, совершившего наезд на пешехода в Петрозаводске

Вчера вечером неизвестный водитель сбил женщину. О подробностях происшествия рассказали в Госавтоинспекции.

«В 20:11 неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем, совершил наезд на 46-летнего пешехода, который переходил проезжую часть вне установленного для перехода места, справа налево по ходу движения транспортного средства. Водитель с места ДТП скрылся, в ГИБДД не сообщил»,

- уточняется в сводке.

Пешеходу на месте происшествия оказана медицинская помощь. По факту ДТП проводится проверка, устанавливается автомобиль и личность водителя.

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Карелия
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