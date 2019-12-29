29 декабря 2019, 12:38
Водитель сбил женщину и скрылся с места ДТП
ГИБДД разыскивает водителя, совершившего наезд на пешехода в Петрозаводске
Вчера вечером неизвестный водитель сбил женщину. О подробностях происшествия рассказали в Госавтоинспекции.
«В 20:11 неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем, совершил наезд на 46-летнего пешехода, который переходил проезжую часть вне установленного для перехода места, справа налево по ходу движения транспортного средства. Водитель с места ДТП скрылся, в ГИБДД не сообщил»,
- уточняется в сводке.
Пешеходу на месте происшествия оказана медицинская помощь. По факту ДТП проводится проверка, устанавливается автомобиль и личность водителя.