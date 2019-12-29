Водитель сбил женщину и скрылся с места ДТП

Вчера вечером неизвестный водитель сбил женщину. О подробностях происшествия рассказали в Госавтоинспекции.

«В 20:11 неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем, совершил наезд на 46-летнего пешехода, который переходил проезжую часть вне установленного для перехода места, справа налево по ходу движения транспортного средства. Водитель с места ДТП скрылся, в ГИБДД не сообщил»,