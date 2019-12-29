ВАЗ выехал на «встречку» и протаранил иномарку с прицепом

Авария с пострадавшими произошла на 616 километре «Колы» вчера в 16.05. Водитель отечественного автомобиля выехал на встречную полосу движения.

«В 16:05 31-летний водитель автомобиля ВАЗ 21150, неправильно выбрал скорость движения, не учел состояние своего транспортного средства, в результате чего выехал на полосу, предназначенную для встречного движения и совершил столкновение с автомашиной «Скания G380» совместно с полуприцепом «БЦМ»,

- сообщается в сводке Госавтоинспекции.

В результате ДТП водитель ВАЗ-2115 был госпитализирован в Медвежьегорскую ЦРБ, а его 37-летнему пассажиру на месте происшествия оказана медицинская помощь.

Обстоятельства ДТП выясняются.