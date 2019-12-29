29 декабря 2019, 11:51
Две женщины пострадали в ДТП на трассе «Кола»
Водитель наехала на припаркованный автомобиль на автодороге в Медвежьегорском районе
Очередная авария произошла вчера утром на 643-м километре автодороги «Кола» в Медвежьегорский районе.
«В 11:30 22-летняя водитель автомобиля «Мерседес-Бенц», неправильно выбрала скорость движения, не учла дорожные условия, в результате чего допустила занос задней оси автомобиля и совершила наезд на припаркованный автомобиль «Рено Сандеро»,
- уточняется в сводке ГИБДД.
В результате ДТП 22-летняя водитель и 46-летняя пассажир-женщина автомобиля «Мерседес-Бенц» получили травмы, им была оказана медицинская помощь.
Обстоятельства ДТП выясняются.