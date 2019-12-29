Две женщины пострадали в ДТП на трассе «Кола»

Очередная авария произошла вчера утром на 643-м километре автодороги «Кола» в Медвежьегорский районе.

«В 11:30 22-летняя водитель автомобиля «Мерседес-Бенц», неправильно выбрала скорость движения, не учла дорожные условия, в результате чего допустила занос задней оси автомобиля и совершила наезд на припаркованный автомобиль «Рено Сандеро»,

- уточняется в сводке ГИБДД.

В результате ДТП 22-летняя водитель и 46-летняя пассажир-женщина автомобиля «Мерседес-Бенц» получили травмы, им была оказана медицинская помощь.

Обстоятельства ДТП выясняются.