Водитель сбил пешехода в Петрозаводске и скрылся

Водитель легковушки 20 ноября вечером сбил пешехода, это произошло примерно в 20:15. Видеозапись с камеры уличного наблюдения опубликовали в группе «Подслушано у водителей Птз и Карелии» ВКонтакте.

Инцидент случился около дома № 33 на улице Варламова, ДТП кажется странным. В кадре видно, как пешеход сначала зачем-то бежит параллельно легковушке вдоль жилого дома. Водитель в итоге сбивает его, он падает, несколько метров человека протаскивает вслед за автомобилем.

Водитель слегка притормаживает, убеждается, что пострадавший жив, и уезжает. К человеку подбегают люди, останавливается другая машина, ему помогают подняться. // фото, видео: Подслушано у водителей Птз и Карелии