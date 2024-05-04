Водитель перевернул автомобиль на карельской трассе и пострадал

Автомобиль перевернулся на крышу на трассе в Карелии. Водитель выжил, но пострадал, сообщили в паблике ОПС по Пряжинскому району.

Авария произошла в деревне Пенгисельга 3 мая вечером, примерно в 18:40, уточнили пожарные. Почему машина съехала в кювет и опрокинулась, предстоит выяснить сотрудникам ГИБДД.

Они выезжали на место аварии вместе с бригадой скорой помощи и личным составом пожарной части-49 Ведлозера. Автомобиль поставили на колеса, отключили аккумулятор. // фото: ОПС по Пряжинскому району/ВКонтакте