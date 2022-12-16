Водитель «Киа» вылетел на встречку и врезался в фуру

Авария с участием легкового автомобиля «КИА K5» и фуры «Рено» произошло на 622 километре трассы «Кола» в Медвежьегорском районе.

Дорожный инцидент случился 15 декабря около 13:30. По информации Госавтоинспекции, 30-летний водитель легкового авто выехал на полосу встречного движения, произошло столкновение с большегрузом.

Водитель автомобиля «КИА» получил травмы. Проводится проверка. // фото ГИБДД РК