16 декабря 2022, 09:46
Происшествия

Водитель «Киа» вылетел на встречку и врезался в фуру

В ДТП на трассе пострадал 30-летний автомобилист

Авария с участием легкового автомобиля «КИА K5» и фуры «Рено» произошло на 622 километре трассы «Кола» в Медвежьегорском районе.

Дорожный инцидент случился 15 декабря около 13:30. По информации Госавтоинспекции, 30-летний водитель легкового авто выехал на полосу встречного движения, произошло столкновение с большегрузом.

Водитель автомобиля «КИА» получил травмы. Проводится проверка. // фото ГИБДД РК

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Кола
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новости Карелии
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авария