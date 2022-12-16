16 декабря 2022, 09:29
Молодой мужчина погиб в результате аварии на севере Карелии
Министр Охлопков сообщил о влетевшем в автобус легковом автомобиле: один человек погиб, трое в больнице
Серьезная авария с автобусом произошла на севере Карелии. В ДТП погиб один человек. О пострадавших сообщил в своем телеграм-канале министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.
«Легковой авто врезался в автобус»,
- пишет министр.
В результате один мужчина 2000 года рождения погиб. Еще трое пострадали. Среди них – один мужчина и две женщины.
«Трое пострадали: мужчина 1999 г.р. с травмами ребер и алкогольным опьянением, женщина 1961 г.р. с травмами позвоночника, женщина 1988 г.р. с травмами ребер», - сообщил Охлопков.
Пострадавших доставили в костомукшскую ЦРБ. Все они жители Карелии. // фото unsplash.com