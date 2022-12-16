Молодой мужчина погиб в результате аварии на севере Карелии

Серьезная авария с автобусом произошла на севере Карелии. В ДТП погиб один человек. О пострадавших сообщил в своем телеграм-канале министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.

«Легковой авто врезался в автобус»,

- пишет министр.

В результате один мужчина 2000 года рождения погиб. Еще трое пострадали. Среди них – один мужчина и две женщины.

«Трое пострадали: мужчина 1999 г.р. с травмами ребер и алкогольным опьянением, женщина 1961 г.р. с травмами позвоночника, женщина 1988 г.р. с травмами ребер», - сообщил Охлопков.

Пострадавших доставили в костомукшскую ЦРБ. Все они жители Карелии. // фото unsplash.com