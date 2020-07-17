Водитель госпитализирован после жесткого ДТП в Карелии

В четверг в Пудоже произошла жесткая авария, в которой пострадал мужчина. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Карелии.

По информации ведомства, 41-летний водитель автомобиля «Митсубиси» не справился с управлением, машина вылетела с дороги и врезалась в опору линии электропередачи.

Мужчина в результате аварии получил множественные травмы. С места ДТП его увезли в больницу.