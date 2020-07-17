17 июля 2020, 09:23
Водитель госпитализирован после жесткого ДТП в Карелии
В Пудоже мужчина получил множественные травмы, врезавшись в опору ЛЭП
В четверг в Пудоже произошла жесткая авария, в которой пострадал мужчина. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Карелии.
По информации ведомства, 41-летний водитель автомобиля «Митсубиси» не справился с управлением, машина вылетела с дороги и врезалась в опору линии электропередачи.
Мужчина в результате аварии получил множественные травмы. С места ДТП его увезли в больницу.