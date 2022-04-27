27 апреля 2022, 11:19
Водитель «Фольксвагена» врезался в «Ладу» и попал в больницу
Мужчина в Петрозаводске не справился с управлением и совершил ДТП
Авария с участием двух легковушек произошла 26 апреля в карельской столице. Пострадал водитель иномарки, сообщили в Госавтоинспекции Петрозаводска.
В 14:20 около дома № 3 на улице Пушкина 44-летний водитель «Фольксваген Поло» столкнулся с автомобилем «Лада Веста», который двигался навстречу.
Мужчина за рулем иномарки получил серьезные травмы, его госпитализировали в Республиканскую больницу. Обстоятельства аварии сейчас выясняют. // Фото: ГИБДД Петрозаводска