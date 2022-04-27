Водитель «Фольксвагена» врезался в «Ладу» и попал в больницу

Авария с участием двух легковушек произошла 26 апреля в карельской столице. Пострадал водитель иномарки, сообщили в Госавтоинспекции Петрозаводска.

В 14:20 около дома № 3 на улице Пушкина 44-летний водитель «Фольксваген Поло» столкнулся с автомобилем «Лада Веста», который двигался навстречу.

Мужчина за рулем иномарки получил серьезные травмы, его госпитализировали в Республиканскую больницу. Обстоятельства аварии сейчас выясняют. // Фото: ГИБДД Петрозаводска