Рецидивист в Пудоже взломал квартиру и унес обогреватель

Жильцы одного из домов в Пудоже услышали шум в соседней квартире и вызвали полицию. Оказалось, дверь в пустующее жилье вскрыл злоумышленник, сообщили в МВД Карелии.

Правоохранители связались с проживающими в другом месте собственниками квартиры и выяснили, что что украли электрический обогреватель за 2 200 рублей.

Сотрудники угрозыска нашли подозреваемого. Оказалось, что это 33-летний местный житель, который только освободился из колонии. Мужчине потребовался обогреватель, он не нашел ничего лучше, чем взломать чужой замок и совершить кражу.

Конвектор он спрятал и уехал к родным в Петрозаводск. Мужчина добровольно выдал прибор полицейским, его вернут владельцам. Возбуждено уголовное дело о краже. // Фото: howtodoitwiki.com