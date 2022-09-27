Водитель едва не сбил пешехода в Петрозаводске, грубо нарушив ПДД

Сегодня в 18:25 на Ключевой произошел неприятный дорожный инцидент. Он попал в объектив камеры наблюдения компании CityLink.

На кадрах видно, как на улице Гвардейской автомобиль остановился перед пешеходным переходом, чтобы пропустить пешехода. Человек начал движение.

«Сзади летит тип, не собираясь останавливаться, обошел меня слева, чуть не проехав по ногам пешеходу», - описал ситуацию водитель первого автомобиля, его слова приводит паблик «Подслушано у водителей Птз и Карелии».

От большой беды отделили считанные сантиметры. Фото: скриншот видео CityLink