Водитель автомобиля «Лада Веста» разбился насмерть на трассе «Кола»

Сегодня ночью на трассе «Кола» по соседству с Карелией произошла авария со смертельным исходом. Около 02:30 на 143 километре федеральной магистрали в Волховском районе Ленобласти столкнулись грузовой «Вольво» и легковушка «Лада Веста».

По предварительной информации 47news, отечественный автомобиль перед этим наехал на барьер и вылетел на встречку. 49-летний водитель легкового авто оказался зажат в салоне.

Спасатели извлекли пострадавшего мужчину, медики констатировали его смерть. ГИБДД устанавливает обстоятельства трагического ДТП. // фото 47news