Во вторник воздух в Карелии прогреется до плюс 8

Завтра, 28 апреля, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью без существенных осадков, днем небольшие осадки, преимущественно в виде мокрого снега. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью -2-4, днем +5+7.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами небольшой снег, днем в большинстве районов небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Ночью и утром на дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью -1-6, днем +3+8.

В Костомукше до +3, переменная облачность, небольшой снег с дождем.

В Сегеже +2, переменная облачность, небольшой снег с дождем.

В Сортавале до +5, переменная облачность, небольшой дождь.

Геомагнитная обстановка в норме.