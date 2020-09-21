Во вторник воздух в Карелии прогреется до плюс 15 градусов

Во вторник в Петрозаводске, по прогнозу карельского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, облачная с прояснениями погода. Ночью прогнозируется небольшой дождь, днем преимущественно без осадков. Ветер западный умеренный, с порывами до сильного. Температура воздуха ночью +8, +10 градусов. Днем +13,+15. Атмосферное давление ночью будет понижаться, днем - повышаться. Ранее МЧС по РК предупредило жителей об ухудшении погоды.

22 сентября в Карелии также установится облачная с прояснениями погода. Ночью в большинстве районов прогнозируется небольшой, местами умеренный дождь. Днем преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, западный умеренный, с порывами до сильного. Температура воздуха ночью +5, +10 градусов. Днем +10,+15. У жителей республики еще будет шанс насладиться теплом. К концу недели в республике ожидается потепление до плюс 20 градусов в дневные часы.

По прогнозу Гидрометцентра России, в Калевале ночью +1, днем +10;

В Кондопоге ночью +5, днем +15;

В Медвежьегорске ночью +5, днем +13;

В Олонце ночью +7, днем +16;

В Пудоже ночью +4, днем +16;

В Сегеже ночью +3, днем +11;

В Сортавале ночью +6, днем +16;

В Суоярви ночью +4, днем +14.