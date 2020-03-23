Во вторник воздух в Карелии прогреется до +7

Завтра, 24 марта, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью -4-6, днем +3+5.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков. Ночью и утром на дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха ночью -1-6, по южным районам местами до -12, днем +2+7.

В Костомукше ночью -4, днем +2, переменная облачность, без осадков.

В Сегеже ночью -6, днем +1, переменная облачность, без осадков.

В Сортавале ночью -4, днем +4, переменная облачность, без осадков.

Геомагнитная обстановка в норме.