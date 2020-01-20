Во вторник воздух в Карелии прогреется до +5

Завтра, 21 января, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью умеренные, днем небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный умеренный, с порывами до сильного. Температура воздуха ночью 0+2, днем +3+5.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Небольшие, ночью местами умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя. На дорогах местами гололедица. Ветер западных направлений умеренный, с порывами до сильного. Температура воздуха ночью +3-2, днем 0+5.

В Костомукше до +5, переменная облачность, возможны небольшие осадки.

В Сегеже до +4, переменная облачность, небольшой дождь.

В Сортавале до +5, переменная облачность, возможен небольшой дождь.

Ожидаются небольшие геомагнитные возмущения.