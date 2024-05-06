Во вторник в Карелии ожидается до минус 6 градусов

Завтра, 7 мая, в Петрозаводске ожидается облачная погода, ночью с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем мокрый снег, снег. Ветер северный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью -1, -3°С, днем +2, +4°С. Атмосферное давление будет мало меняться, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами небольшой снег, днем в большинстве районов небольшие, местами умеренные осадки в виде снега, мокрого снега. Ночью и утром на дорогах гололедица. Ветер северный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью -1, -6°С, днем 0, +5°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше 0-3, переменная облачность, снег с дождем.

В Сегеже -1+1, переменная облачность, снег.

В Сортавале 0+4, переменная облачность, дождь со снегом.

Геомагнитная обстановка в норме. // Фото: unsplash.com / Cristiano Firmani