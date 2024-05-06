Очередной снегопад ожидается в Петрозаводске

В Петрозаводске ожидается очередной снегопад. Об этом сообщает паблик «Погода Петрозаводска и Карелии».

По информации источника, осадки придут в город уже в ближайшее время. Вечером 7 мая или в ночь на 8 мая в Петрозаводске может выпасть 2-3 сантиметра снега. Это предварительный прогноз.

Напомним, ранее в Гидрометцентре России дали прогноз на лето. В Карелии оно будет теплым, утверждают синоптики. // Фото «Петрозаводск говорит»