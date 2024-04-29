29 апреля 2024, 17:09
Синоптик спрогнозировал теплое лето в России и в Карелии в частности
Лето этого года будет теплым, температура воздуха ожидается выше нормы
Это лето на территории России будет теплым, температура воздуха ожидается около нормы или выше. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд, сообщает ТАСС.
- В целом, летом прогнозируется температура около и выше нормы. Не холодное лето... Насколько температура будет выше нормы - за пределами современных знаний современной науки,
- отметил синоптик.
По его словам, температура выше нормы будет в разных регионах страны, в том числе в Северо-Западном федеральном округе, а значит, в Карелии. В список вошли также европейская территория страны, север Урала, Сибири и Якутии. // фото: «Петрозаводск говорит»