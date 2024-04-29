Синоптик спрогнозировал теплое лето в России и в Карелии в частности

Это лето на территории России будет теплым, температура воздуха ожидается около нормы или выше. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд, сообщает ТАСС.

- В целом, летом прогнозируется температура около и выше нормы. Не холодное лето... Насколько температура будет выше нормы - за пределами современных знаний современной науки,

- отметил синоптик.

По его словам, температура выше нормы будет в разных регионах страны, в том числе в Северо-Западном федеральном округе, а значит, в Карелии. В список вошли также европейская территория страны, север Урала, Сибири и Якутии. // фото: «Петрозаводск говорит»