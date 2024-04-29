29 апреля 2024, 08:30
Погода

Метеорологи обещают прохладную погоду

Прогноз погоды на сегодня, 29 апреля

По сведениям гидрометцентра Карелии, сегодня по республике ожидается облачная погода с прояснениями. Днем местами небольшие осадки в виде дождя, на севере - мокрого снега.

Ветер переменных направлений слабый. Температура днем +4,+9°С, на юге местами до  +14°С

В Петрозаводске облачно с прояснениями. Небольшой дождь. Ветер  переменный слабый.

Температура воздуха +7, +9°С. Атмосферное давление днем будет мало меняться.

 

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Метки: 
Карелия
Петрозаводск
погода 29 апреля 2024