28 апреля 2024, 16:41
Погода

Весна не торопится: на севере Карелии местами заморозки

Прогноз погоды на завтра, 29 апреля

По сведениям гидрометцентра Карелии, завтра по республике ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью в большинстве районов, днем  местами небольшие осадки в виде дождя, на севере - мокрого снега. По северной половине ночью на дорогах гололедица.

Ветер переменных направлений слабый. Температура ночью -1,+4°С, на севере местами до -5°С, днем +4,+9°С, на юге местами до  +14°С

В Петрозаводске облачно с прояснениями. Небольшой дождь. Ветер  переменный слабый.

Температура воздуха ночью  +2, +4°С, днем +7, +9°С. Атмосферное давление ночью будет слабо расти, днем мало меняться.

 

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Карелия
Петрозаводск
погода 19 апреля 2024