Весна не торопится: на севере Карелии местами заморозки

По сведениям гидрометцентра Карелии, завтра по республике ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью в большинстве районов, днем местами небольшие осадки в виде дождя, на севере - мокрого снега. По северной половине ночью на дорогах гололедица.

Ветер переменных направлений слабый. Температура ночью -1,+4°С, на севере местами до -5°С, днем +4,+9°С, на юге местами до +14°С

В Петрозаводске облачно с прояснениями. Небольшой дождь. Ветер переменный слабый.

Температура воздуха ночью +2, +4°С, днем +7, +9°С. Атмосферное давление ночью будет слабо расти, днем мало меняться.